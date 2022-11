Schwerpunkte

Beim Abend der 1000 Lichter in Wendlingen fehlte das weihnachtliche Ambiente

19.11.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch

Beim Abend der 1000 Lichter lautete die Devise: zurück zu den Anfängen des langen Einkaufabends. Statt elektrischer Beleuchtung war die Innenstadt hauptsächlich mit Kerzen erleuchtet – allzu häufig aber nur halbherzig.

Die Pfadfinder waren mit einem eigenen Stand vertreten.

WENDLINGEN. Wie wird der „Abend der 1000 Lichter“ in diesem Jahr bei der Kundschaft und Händlern ankommen – so ganz ohne große Weihnachtsbeleuchtung und angesichts der weltpolitischen Lage, dem Krieg in der Ukraine und Inflation? – Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um sich auf die anstehende Adventszeit einstimmen zu lassen.