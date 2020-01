Bei Kaffee und Kuchen Abschied versüßt

28.01.2020 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Evangelische Kirchengemeinde in Oberboihingen verabschiedet sich von Pfarrer Hannes Gaiser emotional

Das neue Jahr beginnt für die evangelische Kirchengemeinde von Oberboihingen mit einem Abschied. Hannes Gaiser verlässt nach fast 14 Jahren die Pfarrstelle. Zum Abschied gab es für den Kuchenliebhaber seine Leibspeise – und jede Menge Erinnerungen.

Bei der Verabschiedung zeigte sich Pfarrer Hannes Gaiser (links, mit Dekan Michael Waldmann) wie man ihn kennt: unkonventionell, den Menschen zugewandt, charaktervoll, heiter und im wahrsten Sinne des Wortes hemdsärmelig. Foto: Mohn

OBERBOIHINGEN. Pfarrer Hannes Gaiser hat die Menschen in seiner Gemeinde erreicht. Das spürte jeder, der am Sonntag in der Oberboihinger Gemeindehalle beim Abschiedsfest für ihn dabei war. Junge wie Alte, Familien mit Kinder und Jugendliche – ein bunter Mix der Generationen war gekommen, um noch einmal Danke zu sagen für dreizehneinhalb lebendige, spannende, abwechslungsreiche Jahre. Mittendrin, lässig in Weste und Hemdsärmeln: Hannes Gaiser.