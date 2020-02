„Bei der CDU herrscht derzeit Stimmengewirr“

Der Bundestagsabgeordnete Markus Grübel fordert ein Ende der Personaldiskussion – „Basis wünscht sich Geschlossenheit“

Seit Annegret Kramp-Karrenbauer den Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt hat, hat die CDU eine dicke Personaldiskussion am Hals. Im Interview äußert sich der Esslinger Bundestagsabgeordnete Markus Grübel über die nicht abebbende Debatte, über Zukunftsthemen und die „WerteUnion“.

Herr Grübel, kam die Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer, den Parteivorsitz niederzulegen und auch für die Kanzlerkandidatur nicht mehr zur Verfügung zu stehen, überraschend?

Ja, die Ankündigung kam für mich zu dem Zeitpunkt überraschend. Vor der Hamburg-Wahl und weit vor dem Bundesparteitag im Dezember in Stuttgart hätte ich nicht mit dieser Erklärung gerechnet.

Nun gilt es, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Kann die Nachfolge schnell geregelt werden?

Ein Schiff ohne handlungsfähigen Kapitän in unruhiger See, das kann nur schiefgehen. Am 25. April abends werden wir wissen, wer dieser neue Kapitän ist.

Wie sehr schwächt die momentane Diskussion die CDU?