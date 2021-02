Schwerpunkte

Behrparkplatz schließt seine Pforten

04.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Am kommenden Sonntag, 7. Februar, endet die Ära des sogenannten „Behr-Parkplatzes“ (Park and ride) an der Bahnhofstraße in Wendlingen. Der Parkplatz wird endgültig geschlossen, um den Platz freizumachen für vorbereitende Arbeiten für den Neubau der Volksbank. Ab Montag, 8. Februar, ist der Parkplatz dann für alle Verkehrsteilnehmer geschlossen.

Für die Nutzer des P+R-Angebotes am Bahnhof Wendlingen steht bis zur Erstellung eines Parkhauses am Schwanenweg der neu erstellte Ausweichparkplatz zur Verfügung. Dort befindet sich auch ein Parkscheinautomat. Ebenfalls stehen noch Plätze im Bereich des kleineren P+R-Parkplatzes an der Schloßgartenstraße zur Verfügung. Leider kann durch die Arbeiten auch die E-Ladesäule auf dem Behr-Parkplatz nicht mehr erreicht werden. Die Stadtverwaltung ist bestrebt, einen neuen Standort für dieses Angebot zu finden. Informationen und Halbjahresparkscheine erhalten Parkende bei Sabine Maguhn unter der E-Mail-Adresse maguhn@wendlingen.de.