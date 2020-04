Behinderten-Förderung Linsenhofen: Auch behinderte Menschen sorgen sich wegen des Corona-Virus

25.04.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Zwei Menschen, die von der Behinderten-Förderung Linsenhofen betreut werden, erzählen aus ihrem Alltag in Corona-Zeiten

Wie geht es eigentlich den Bewohnern und gehandicapten und nicht-gehandicapten Mitarbeitern der Behinderten-Förderung Linsenhofen? Wie nehmen sie die Einschränkungen wahr, die es rund um das Corona-Virus gibt? Monika Metzner und Ursula Baur erzählen ein bisschen aus ihrem Alltag.

Monika Metzner feiert demnächst ihren Geburtstag in der Wohngruppe. Fotos: BFL

OBERBOIHINGEN. Die Werkstatt der Behinderten-Förderung Linsenhofen ist momentan, na klar, geschlossen. Und, so erzählt Pressesprecher Adrian Becker, alle Bewohner, die derzeit im Wohnheim der Institution betreut werden, sind in sehr gutem gesundheitlichem Zustand. Und doch, auch die Bewohner der Wohngruppen machen sich Sorgen um ihre Gesundheit. Da gibt es schon des Öfteren Fragen zum Virus: „Wann kommt es denn bei uns an?“, wollen manche wissen. In diesen Momenten sind die Betreuer gefragt, einfühlsam zu erklären, zu versuchen, die Ängste zu mildern.