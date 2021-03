Schwerpunkte

Puhrer Immobilien-Service spendet an Behinderten-Förderung Linsenhofen

09.03.2021

Über eine großzügige Spende konnte sich kürzlich die Behinderten-Förderung Linsenhofen (BFL) freuen. Nico und Daniela Puhrer vom gleichnamigen Unternehmen Puhrer Immobilien-Service aus Oberboihingen spendeten 1200 Euro. „Wir wollten eine soziale Einrichtung unterstützen und sind dann gedanklich schnell in der ,Nachbarschaft‘ gelandet. Wir freuen uns sehr, der BFL in den aktuell herausfordernden Zeiten helfen zu können“, berichtete Nico Puhrer. Geschäftsführer der BFL Thomas Fick freut sich: „Aktuell haben wir einige zusätzliche Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und den dadurch enorm gestiegenen Bedarf an Schutzmaterial. Deshalb möchte ich Herrn und Frau Puhrer herzlich für die großzügige Spende danken.“ pm