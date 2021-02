Schwerpunkte

Behinderte hängen in der Luft

03.02.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Impftermine für Bewohner und Betreuer in Behindertenheimen sind bisher nicht vorgesehen

OBERBOIHINGEN/FRICKENHAUSEN. Nach wie vor geht die Impfung gegen Covid19 nur schleppend voran. Aktuell sind Einrichtungen der Eingliederungshilfe wie die Behindertenförderung Linsenhofen (BFL) erst in Kategorie 2, „Hohe Priorität“, in der Impfstrategie vorgesehen. Wann diese Menschen dran sind, dazu kann einem keiner derzeit eine verbindliche Antwort geben, auch nicht nach dem Impfgipfel am Montag.

Für die Behindertenförderung mit Einrichtungen in Oberboihingen, Frickenhausen und Linsenhofen ist das ernüchternd: „Es besteht aktuell noch kein Zieltermin, wann diese Kategorie mit der Impfung starten kann“, berichtet Adrian Becker vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit bei der BFL in Oberboihingen auf Nachfrage unserer Zeitung.

Bislang ist nur so viel sicher: erst wenn die erste Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Priorisierung, die über 80-Jährigen, durchgeimpft ist, dann sind die Nächsten dran.