ICE-Trasse Stuttgart–Ulm: Beginn einer neuen Etappe

04.06.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der erste Oberleitungsmast für den Streckenabschnitt S21 der ICE-Trasse Stuttgart–Ulm wurde auf den Fildern aufgestellt

Der Kran rückt den Oberleitungsmast an seine Position in einer Nische am Ostportal des Denkendorfer Tunnels. Fotos: Holzwarth

Kein großer Akt war am Mittwochvormittag die Montage des ersten Oberleitungsmastes, der auf dem S-21-Abschnitt der ICE-Trasse Stuttgart–Ulm erstellt wurde. Ein auf der Ladefläche eines kleinen Transporters montierter Kran lupfte den Stahlmast ruckzuck in die Nische, die am Eingang des Denkendorfer Tunnels extra dafür konstruiert wurde. Ein paar Mal ruckelte der Kran den Mast hin und her, dann war die richtige Position erreicht und zwei Mitarbeiter der Firma SPL aus Forchheim befestigten ihn auf einem Betonsockel.