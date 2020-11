Schwerpunkte

Beckenbodentraining für Männer

03.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Beckenbodentraining ist auch für Männer eine effektive Methode, die Spannkraft der Beckenbodenmuskulatur zu kräftigen. Mit zunehmendem Alter wird diese Muskulatur geschwächt. Blasenschwäche, Harninkontinenz, Potenzstörungen und Rückenschmerzen können entstehen. Durch gezielte Wahrnehmung und leicht erlernbare Übungen kann diesen Beschwerden in kurzer Zeit entgegengewirkt werden. Die Übungen sind so aufgebaut, dass sie mühelos in den Alltag integriert werden können. Der Kurs eignet sich zur Vorbeugung bei Prostatavergrößerung und zur Stärkung und Erhaltung eines aktiven Beckenbodens. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Kurs beginnt am 18. November, Raum 02/10 im Treffpunkt Stadtmitte, und findet fünf Mal statt. Anmeldung im MiT, Telefon (0 70 24) 66 36, oder bei Kursleiterin Ursula Walter, Telefon (0 70 24) 75 34.