Bauunternehmen spendet an BFL

In den Jahren 2018 und 2019 unterstützte das Bauunternehmen J. Käsmann aus Oberboihingen die Behinderten-Förderung-Linsenhofen (BFL) bereits mit einer Spende. Auch in diesem Jahr wollten Jens und Jennifer Käsmann vom Bauunternehmen der BFL wieder unter die Arme greifen. „Wir sind sehr dankbar für die treue Unterstützung. Aktuell haben wir einen erheblichen Mehrbedarf an Schutzmaterial, weshalb wir die Spende gut gebrauchen können“, freute sich Thomas Fick über den stattlichen Betrag von 1500 Euro. Jens Käsmann ist es ein wichtiges Anliegen, die ortsansässige Einrichtung zu unterstützen: „Wir möchten mit unserer Spende soziale Zwecke unterstützen und freuen uns, der BFL vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen helfen zu können.“ Unser Foto wurde bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks gemacht (von links) Jennifer Käsmann, Jens Käsmann, Thomas Fick, Geschäftsführer von der BFL. pm