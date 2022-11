Schwerpunkte

Baustelle bei Reudern sorgt für Stau in Oberboihingen

07.11.2022 16:49, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die letzte Etappe der Fahrbahnerneuerung zwischen Kirchheim und Nürtingen strapazierte heute Morgen die Geduld der Autofahrer im Berufsverkehr. Noch bis 21. November bleibt die Umleitung über Oberboihingen bestehen.

Zwischen Oberboihingen und Nürtingen ging es heute Morgen nur schrittweise vorwärts. Foto: Sellig

OBERBOIHINGEN. Stop-and-go hieß es heute Morgen in Oberboihingen und zwischen der Gemeinde und Nürtingen. Schuld daran war die Baustelle an der B 297 zwischen Kirchheim und Nürtingen, die seit dem 24. Oktober existiert. Die Fahrbahn wird in drei Bauabschnitten erneuert.