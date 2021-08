Schwerpunkte

Baustein-Aktion war erfolgreich

09.08.2021

Stiftung Leben: Der Hauptgewinn ging nach Oberboihingen.

OBERBOIHINGEN/FRICKENHAUSEN. „Irgendwie hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm“, freut sich Bettina Schaaf aus Oberboihingen. Aber dann hat sie doch nochmal die Zahlen im Mitteilungsblatt der Gemeinde mit ihrer Losnummer verglichen. „Ich hab einfach mal von hinten angefangen, wer denkt denn schon an den Hauptgewinn. Wo ich doch noch nie was gewonnen hab.“ Um so größer war dann die Freude als sie bei der letzten Zahl angekommen war, denn siehe da – es hat gepasst. Sie und ihr Mann Jürgen dürfen jetzt mit dem Zeppelin über den Bodensee oder über die Alpen fliegen. Flugstrecke und Termin müssen noch vereinbart werden.

Bettina und Jürgen Schaaf haben den Hauptgewinn bei der Aktion „Bausteine“ der Stiftung Leben gewonnen. Die Einnahmen der verkauften „Bausteine“ in den Sigel-Edeka-Märkten in Oberboihingen, Frickenhausen und Nürtingen kommen dem neuen Wohnhaus der Behinderten-Förderung-Linsenhofen zugute (wir berichteten). Von dem Erlös können Zimmerausstattungen sowie auch Pflegehilfsmittel wie Deckenlifter und Wickelliegen finanziert werden. Bei der Baustein-Aktion sind etwas über 7000 Euro zusammengekommen. Katharina Ramsperger, die federführend für die BFL diese Aktion organisierte, freut sich über so viel Unterstützung durch Teilnehmer, Sponsoren und Spender.

Der zweite Preis der Bausteinaktion, eine Holzgartenliege, ging übrigens nach Großbettlingen und der dritte Preis, das Jahresabo NTZ-Digital, an einen Gewinner aus Tübingen. pm