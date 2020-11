Schwerpunkte

Baumpflanzaktion Onser Saft verschoben

13.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN/KÖNGEN/OBERBOIHINGEN/WERNAU (pm/sys). Zum sechsten Mal organisiert der Verein Onser Saft eine Baumpflanzaktion. 530 Obstbäume, vorwiegend Äpfel, Birnen, Kirschen und Zwetschgen, sollten eigentlich am Samstag, 14. November, ihren neuen Besitzern übergeben werden. Der Auslieferungstermin ist nun auf Samstag, 28. November, verschoben worden. Die Jungbäume aus der Hochdorfer Baumschule Messerle sollen künftig in der Region Wurzeln schlagen und damit neues Leben in die Kulturlandschaft bringen. „Weil allerdings das Pflanzgut in diesem Jahr sehr vergriffen ist, braucht die Baumschule diesmal mehr Zeit, um die Bäume aus ganz Deutschland liefern zu lassen“, teilt Onser-Saft-Vorsitzender Klaus Grüdl mit.

Bäume für die Gemarkung Wernau können zwischen 9.30 und 10.30 Uhr am Parkplatz gegenüber dem Hotel Maitre, Kranzhaldenstraße 3 in Wernau abgeholt werden. Abholzeiten und Abholorte in den jeweiligen Kommunen Wendlingen, Köngen, Notzingen, Hochdorf und Oberboihingen sind gleich geblieben.

Alle Gütles- und Streuobstwiesenbesitzer, die Bäume vorbestellt haben, werden gebeten, den Rechnungsbetrag in bar mitzubringen.