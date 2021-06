Schwerpunkte

Neue Lidl-Filiale in Wendlingen: Baugenehmigung steht noch aus

04.06.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Verzögert sich die Neueröffnung der Lidl-Filiale in der Taläckerstraße?

WENDLINGEN. Der Brand in der Lidl-Filiale in Wendlingen liegt nun schon fast acht Monate zurück. Zwischenzeitlich eröffnete der Lebensmitteleinzelhändler zur Freude der Kunden eine Übergangsfiliale im früheren Edeka-Markt in der Stadtmitte. Am ehemaligen Standort in der Taläckerstraße soll – wie vom Unternehmen angekündigt – voraussichtlich bis Herbst die neue Lidl-Filiale eröffnet werden. Allerdings ist auf dem Baufeld davon noch nichts zu sehen, aktuell gibt es noch keine Bautätigkeiten.

Das macht die Nachbarschaft nervös und wundert sich, woran das wohl liegen könnte. Auch wenn die neue Filiale wieder in Fertigbauweise erstellt wird, und dadurch kürzere Bauzeiten hat, so gibt es dafür einen triftigen Grund. Für den Filial-Neubau in der Taläckerstraße hat das Unternehmen noch keine Baugenehmigung. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt Mario Köhler, Sprecher der Pressestelle von Lidl, mit: „Derzeit befinden wir uns noch im Baugenehmigungsverfahren.“ Lidl sei „nach wie vor daran interessiert, schnellstmöglich wieder eine neue Filiale am Standort in der Taläckerstraße zu errichten“, heißt es in der Antwort weiter. Für die potenzielle Kundschaft in der Umgebung bedeutet das, sich noch etwas in Geduld üben zu müssen.