Schwerpunkte

Bauarbeiten auf der A8 zwischen Wendlingen und Kirchheim

31.05.2022 14:20

Die Autobahn Niederlassung Südwest erneuert die Fahrbahndecke auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Kirchheim-West in Fahrtrichtung München. Während der Bauarbeiten können alle drei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung erhalten bleiben. Allerdings wird ab Samstag, 4. Juni bis Mitte August ein Fahrstreifen der Fahrtrichtung München auf die Gegenrichtung verschwenkt. Die Arbeiten erfolgen innerhalb von drei Bauabschnitten: Erneuert wird erst die Mittelstreifenüberfahrt, also der Bereich zwischen den beiden Fahrtrichtungen. Danach folgen zweiter und dritter Fahrstreifen sowie abschließend Standstreifen und Lkw-Streifen. Dabei wird jeweils erst die Betonfahrbahn ausgebrochen und anschließend die Fahrbahn in Asphaltbauweise, das bedeutet mit drei Asphaltschichten – Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht – neu aufgebaut. pm Foto: Just