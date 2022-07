Schwerpunkte

Bauarbeiten am Körschtalviadukt

28.07.2022 05:30

NEUHAUSEN/NELLINGEN. Das Regierungspräsidium führt ab Montag, 1. August, am Körschtalviadukt Stahlbauarbeiten durch. Dabei wird die seitliche Absturzsicherung in Teilbereichen erweitert. Für die Montagearbeiten muss der Geh- und Radweg über den Körschtalviadukt von 1. August, bis voraussichtlich Freitag, 19. August, voll gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Sie führt in beiden Richtungen über die Neuhauser Straße zur gegenüberliegenden Seite des Viadukts. Das Land Baden-Württemberg investiert mit der Maßnahme rund 166 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. pm