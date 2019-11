Bandcontest für Nachwuchsbands

WENDLINGEN (pm). Am Samstag, 23. November, 20 Uhr, findet im Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße ein Bandcontest für Nachwuchsbands statt. „Durch die Decke“ ist das Motto der Veranstaltung, bei der der Eintritt frei ist. Er besteht aus vier Vorrunden, zwei Halbfinals und einem Finale. Ausgewertet wird von einer fachkundigen Jury, und auch die Zuschauerstimme zählt.

Mit dabei ist Luca Noel. Der 19-Jährige aus Stuttgart hat viele überrascht: seine erste Single „Wo Du mich findest“ hat es direkt in diverse Radiosender geschafft, der Song wurde in die Spotify Deutschpop Playlist aufgenommen, das Youtube-Video hat mehr als 34 000 Streams erreicht – und das alles in nur acht Wochen.

Ebenfalls am Start: Fear the Silence. Aus den Tiefen der Stuttgarter Core-Szene „straight into your face“. Fear the Silence vertreiben mit drückenden Riffs, brachialen Vocals und fiesen Breakdowns sehr erfolgreich jede drohende Stille. Zu laut? Existiert nicht im Vokabular der Band Xylospongium. Wie man direkt erkennt, sind sie Freunde der gepflegten Ausdrucksweise. „Sophisticated Punk“ wurde das Ganze dann von einem gut gelaunten Fan getauft.