Band Wirtschaftswunder in Wendlingen: Ein Abend lang geballte Fröhlichkeit

29.06.2020 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Die Band Wirtschaftswunder spielte im Wendlinger Treffpunkt Stadtmitte in familiärer Runde

Das beliebte Zeltspektakel in Wendlingen ist in diesem Jahr leider abgesagt, sehr zum Bedauern der treuen Fans der sonst im großen Zirkuszelt stattfindenden Kulturreihe. Doch ganz geschlagen wollten sich die Macher nicht geben, und stellten einen kleinen Ersatz auf die Beine, quasi ein Zeltspektakel light im Treffpunkt Stadtmitte.

Mit ausgefallenen Outfits trat die Band Wirtschaftswunder am Freitag im Wendlinger Treffpunkt Stadtmitte auf. Foto: Jüptner

WENDLINGEN. Den Auftakt machte die beliebte Schlagerband Wirtschaftswunder am vergangenen Freitag. Der Vorverkauf war auf 99 Karten beschränkt, und auch sonst galten die Bestimmungen zum Infektionsschutz: feiern durfte man nur am Sitzplatz, dafür ohne Maske, doch auf dem Weg zur Bar war diese Pflicht. Und auch zwischen den Gästen war der vorgeschriebene Mindestabstand einzuhalten. Dies durfte, zusammen mit den aktuellen Geschehnissen rund um das Coronavirus, so manch einen abgeschreckt haben, denn gerade einmal die Hälfte der Karten wurde verkauft. Ob da Stimmung aufkommen würde? Befürchtungen waren unbegründet. Die Stimmung war schon nach wenigen Minuten top.