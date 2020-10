Schwerpunkte

Balkonkonzert

24.10.2020

WENDLINGEN (pi). „De Selle“ – die kleine Besetzung von „D’LauterBläser“ – laden am Samstag, 31. Oktober, 11 Uhr, zu einem kleinen Konzert mit besinnlichen, volkstümlichen und modernen Weisen vom Balkon des Treffpunkts Stadtmitte ein. Da aus bekannten Gründen nur in kleinen Gruppen und mit großem Abstand zum Publikum gespielt werden darf, bietet sich der Balkon über dem Marktplatz für ein Morgenkonzert geradezu an. Die fünf Musiker hoffen dadurch ein wenig kulturelle Abwechslung in den Alltag zu bringen und freuen sich auf viele Zuhörer.