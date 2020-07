Schwerpunkte

Bald wird das Sportheim saniert

29.07.2020

TSV Oberboihingen hielt seine Hauptversammlung ab

OBERBOIHINGEN (pm). Kürzlich fand die diesjährige Hauptversammlung des TSV Oberboihingen in der Gemeindehalle statt. Der zuvor anberaumte Sitzungstermin im März musste verschoben werden. Der Vorstandssprecher Sven Haußmann konnte 44 Mitglieder zur Versammlung begrüßen. Er blickte in seinem Vorstandsbericht auf das vergangene Jahr zurück: Der TSVO übernahm den Vorsitz bei der Dorffestgemeinschaft und war für die Organisation und Durchführung verantwortlich. Auch im Jahr 2019 war das Dorffest das Fest der Feste in Oberboihingen.

Im gesamten Jahr 2019 und Anfang 2020 wurden für die Sportheimsanierung Angebote eingeholt. Im Sportheim sollen unter anderem Fenster erneuert, die Fassade neu gestrichen, das Dach sowie die Duschen und WCs saniert und die Heizanlage erneuert werden. Im Vorfeld zur Hauptversammlung hat die Vorstandschaft einen Antrag eingebracht, der dieses umfangreiche Vorhaben und dessen Finanzierung genehmigen soll.

Auch im Jahr 2019 wurden umfangreiche Unternehmungen für die Mitglieder und Übungsleiter angeboten.

Aufgrund von Corona mussten auch beim TSVO alle Kurse ab März abgesagt werden. Außerordentlich bedankte sich Sven Haußmann bei den Kursteilnehmern, die ihre Kursgebühren dem TSVO zugewendet haben. Von dieser Zuwendung kann ein Beitrag an die jeweiligen Kursleiter weitergeleitet werden.