Schwerpunkte

Bahn hat Auffahrt neu gemacht

20.07.2021

Vollständige Inbetriebnahme der neuen A 8-Anschlussstelle Esslingen.

ESSLINGEN. Die neue Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm gewinnt zusehends an Kontur. Für die landschaftsschonend parallel zur Autobahn verlaufende Hochgeschwindigkeitstrasse wird der Bereich der Autobahnanschlussstelle Esslingen neu geordnet. Im Zuge dessen verlegt die Deutsche Bahn die nördliche Auf- und Abfahrtsrampe zur A 8 nach Westen. Die neue Abfahrt von der A 8 aus Richtung München wird am Dienstagabend, 20. Juli, für den Verkehr freigegeben. Bereits Mitte Mai wurde die neue Auffahrt in Richtung Karlsruhe in Betrieb genommen.

In der nun folgenden letzten Bauphase wird die neue Ortsumfahrt Neuhausen (L1204) an die Landesstraße L1202 angebunden. Die L1202 muss dafür im Bereich nördlich der A8 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung beginnt voraussichtlich am Dienstag, 20. Juli, und dauert bis voraussichtlich Ende September 2021. Der Verkehr zwischen Ostfildern-Nellingen und Neuhausen auf den Fildern wird über die neue L1204, die Kreuzung L1204/Nürtinger Straße und die Plieninger Straße umgeleitet. Der Verkehr auf der A 8 in Fahrtrichtung München mit dem Ziel Esslingen wird bereits an der Anschlussstelle Neuhausen ausgeleitet und dann über die neue L1204 geführt. Alle Umleitungen sind ausgeschildert. pm