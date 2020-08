Schwerpunkte

Bahn am Wochenende

22.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Einschränkungen auf der Linie Pforzheim–Stuttgart–Tübingen

(pm) Auf den von Abellio betriebenen Linien RB 17a/c, RB 18, RE 10 gibt es Einschränkungen an den kommenden beiden Wochenenden. So entfallen die Nachtzüge zwischen 1 und 5 Uhr am Sonntag, 23. und am Sonntag, 30. August. Ausfallende Züge werden zum Großteil durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt.

Betroffen sind die Streckenabschnitten Pforzheim–Stuttgart–Tübingen sowie Heilbronn – Bietigheim-Bissingen zwischen 1 und 5 Uhr. Die Linie RB 17c muss zudem samstags und sonntags auf einen Zweistundentakt ausgedünnt werden. Die Nachtverkehre werden auf Teilstrecken durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt und es besteht Anschluss an die jeweiligen Nacht-S-Bahnen und Nachtbusse.

Ursache für die temporären Einschränkungen ist ein vorübergehender Personalengpass. Die aktuelle Urlaubszeit, einige Krankmeldungen sowie ein starker Wettbewerb am Arbeitsmarkt um ausgebildete Fachkräfte haben nun dazu geführt, dass kurzzeitig nicht ausreichend Triebfahrzeugführer zur Verfügung stehen. Die Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH (ABRB) befährt seit Mitte 2019 im Auftrag des Landes Baden-Württemberg das 510 Kilometer lange Neckartal des Stuttgarter Netzes und erbringt pro Jahr zukünftig insgesamt 7,3 Millionen Zugkilometer.

Weitere Informationen zu den Einschränkungen sowie zum Schienenersatzverkehr erhalten Fahrgäste auf abellio.de/verkehrsmeldungen-bw. Auch über die Fahrplanauskunft auf bahn.de und über den DB-Navigator sind Informationen abrufbar.