Badenixen und Klabautermänner aufgepasst: Badesaison im Freibad Wendlingen verlängert

09.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Wegen der guten Wetterlage und nachdem das Freibad in diesem Jahr erst verspätet öffnen konnte, kommt jetzt für alle Wasserratten und Sonnenanbeter die gute Nachricht: die Badesaison wird um eine Woche bis 20. September verlängert. Das teilte gestern die Stadtverwaltung mit. Nachdem die Badesaison 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erst verspätet beginnen konnte, wird sie nun um eine Woche bis einschließlich Sonntag, 20. September verlängert. Ursprünglich hätte sie am kommenden Sonntag enden sollen zum Ende der Sommerferien. Die derzeitigen Wetteraussichten sind gut, womit einem Besuch im Wendlinger Freibad in den restlichen Sommertagen nichts mehr im Wege steht. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr. Eintrittskarten sind ausschließlich über den Online-Ticket-Service zu buchen: https://cm-access.de/freibadwendlingen. gki/Foto: Archiv