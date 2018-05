Bademoden-Schau im Kö8

16.05.2018

„Welcome to Havanna“ – das war kürzlich das Motto der diesjährigen Bademoden-Schau in der Kultmeile Kö8 in Köngen. Faszinierende Farbwelten, verspielte Drucke und lebhaftes Ambiente – die Bademoden-Schau sorgte für einen schönen Abend mit Südseeflair und brachte vorzeitig den Sommer in die Kultmeile. Dank der professionellen Fachberatung von Modeberaterin Yurdanur Steck von Madison Models Munich und einer umfangreichen Präsentation erhielten die Kundinnen einen Einblick in die aktuellen Bademoden-Trends. Hierbei stachen vor allem faszinierende Drucke, zarte Töne und aufregende Modelle ins Auge. Nach der Bademoden-Präsentation wurde allen Kundinnen die Möglichkeit zu einem einzigartigen Shopping-Erlebnis in privater Atmosphäre geboten. Das „mySecret“-Team sorgte wie gewohnt für fachliche und kompetente Beratung. pm