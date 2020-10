Schwerpunkte

Babymassagekurse

28.10.2020 05:30

KÖNGEN (pm). In zwei Massagekursen für Babys ab der sechsten Woche bis zum sechsten Monat mit ihren Müttern/Vätern hat die Familienbildungsarbeit Köngen unter der Leitung von Manuela Ostermaier von 9. November bis 7. Dezember noch freie Plätze. Kurs 1 findet vom 9 bis 10 Uhr, Kurs 3 von 11.30 bis 12.30 Uhr statt. Eltern erfahren, wie sie das Bedürfnis ihres Säuglings nach Wärme und Zärtlichkeit und Berührung stillen können. Mit sanften Händen wird das Kind gestreichelt und massiert, es entspannt sich, fühlt sich geborgen. Gleichzeitig werden die inneren Organe sowie der Kreislauf angeregt. Babymassage kann eine Hilfe bei Blähungen, Unruhe und Verspannungen sein. Kursort sind die FBA-Räume, Kiesweg 10, Anbau an die Eintrachthalle in Köngen. Anmeldungen für beide Kurse unter Telefon (0 70 24) 86 87 89 oder EMail anmeldung@fba-koengen.de.