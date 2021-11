Schwerpunkte

Autofrei in der Unterboihinger Straße vom Tisch

26.11.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wie weit ist das Radverkehrskonzept für Wendlingen bislang umgesetzt? Über den aktuellen Stand wurde der Gemeinderat am Dienstag informiert.

Foto: Just

WENDLINGEN. Wie kann dem Radverkehr in Wendlingen mehr Raum gegeben werden? Wie kann seine Sicherheit in der Innenstadt erhöht werden? Einen mehrmonatigen Testlauf für eine Teilsperrung der Unterboihinger Straße, der für das kommende Frühjahr geplant war, lehnte die Mehrheit des Gemeinderats am Dienstag in der Sitzung ab.