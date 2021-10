Schwerpunkte

Autobahnlärm: Keine Linderung in Sicht

01.10.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Bundesregierung geht auf die konkrete Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel nach Lärmschutzmaßnahmen auf der Autobahn zwischen Köngen und Holzmaden nicht ein.

WENDLINGEN/KIRCHHEIM/KÖNGEN. Die A 8 ist eine erhebliche Lärmquelle. Etliche Bürger in Wendlingen und Kirchheim, vor allem aber auch in Köngen können davon ein Lied singen. Deswegen haben sich die Bürgermeister von Wendlingen und Köngen, Steffen Weigel und Otto Ruppaner, vor Jahren bereits an Staatssekretär Steffen Bilger gewandt. Ihre Bitte: ein Tempolimit auf dem Autobahnabschnitt zwischen Köngen und Kirchheim. Denn in Wendlingen hatte die Lärmaktionsplanung ergeben, dass eine Tempobegrenzung auf 100 Stundenkilometer tagsüber und 80 Stundenkilometer nachts die Lärmwerte unter die Auslöseschwelle von 60 Dezibel tagsüber und 55 Dezibel nachts drücken könnte – eine erhebliche Erleichterung für die betroffenen Anwohner. Indes, das Regierungspräsidium zeigte sich von diesem Ansinnen nicht begeistert und lehnte ein Tempolimit mit der Begründung ab, eine Verkehrsgefährdung auf diesem Autobahnabschnitt liege nicht vor (wir berichteten).