Ausstellung in der Neckarspinnerei in Wendlingen

09.10.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Am Donnerstag wurde die Ausstellung „Zukunft mit Geschichte“ im Neckarspinnerei Quartier (NQ) in Wendlingen-Unterboihingen eröffnet. Für das Areal ist ein Architekturwettbwerb geplant.

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Vergessen, verbaut, vernachlässigt – der Fluss mit seiner Umgebung war in der Vergangenheit vielerorts ohne Bedeutung, war sogar mehr ein offener Abwasserkanal als Lebensquelle. Bereits seit geraumer Zeit ist das anders: Heute heißt es gerne „Stadt am Fluss“, wenn Kommunen den Fluss, an dem sie schon immer gelegen haben, für sich wieder entdecken, indem sie ihn für die Menschen erlebbar machen wollen.