Ausstellung endet

19.08.2019

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (r). Wer die Sonderausstellung „Der Schmied als Universalhandwerker“ noch nicht gesehen hat, der hat noch am kommenden Wochenende, 24. und 25. August, die Möglichkeit der Besichtigung. In der Scheune des Stadtmuseums (Kirchstraße 4 bis 8) werden historische Werkzeuge, handgeschmiedete Haushaltsgeräte und Maschinen sowie handgeschmiedete historische Waffen und Replikate gezeigt. Geöffnet ist die Sonderausstellung am kommenden Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr.