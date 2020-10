Schwerpunkte

Ausschüsse tagen

13.10.2020 05:30

WENDLINGEN (r). Zur Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Bildung und Wirtschaftsförderung wird heute, Dienstag, 13. Oktober, 18 Uhr, in den Großen Saal des Treffpunkts Stadtmitte eingeladen. Einziger Tagesordnungspunkt: Bericht zum Stand der Altenhilfeplanung. Ebenfalls am Dienstag und im Großen Saal findet um 19 Uhr die Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt statt. Auf der Tagesordnung stehen ein Vortrag zum Energiekonzept für das Neubaugebiet Steinriegel; Vergabe der Liefer- und Aufbauleistung zur Erstellung einer Bewegungs- und Begegnungsstätte an der Ludwig-Uhland-Schule; Befreiung von Terrassenüberdachungen in der nicht überbaubaren Fläche eines Grundstücks; Bekanntgaben, Anträge, Anfragen, Verschiedenes.