WENDLINGEN. Wer will schon kalte Füße? Am Dienstag, 9. November, 19 bis 22 Uhr, kann man sich in Raum 02/9 im Treffpunkt Stadtmitte warme Pantoffeln, Schuhe oder ein Kleid für die alte Wärmflasche filzen. Verbindliche Anmeldung bei Kursleiterin Silke Heer, Telefon (0 70 24) 5 38 46. pm