Auftritt Willy Astor am Sonntag fällt aus

10.10.2020

WENDLINGEN (pm). Aufgrund der aktuellen Coronazahlen im Landkreis Esslingen wird das Zeltspektakel ohne Zelt am kommenden Sonntag, 11. Oktober, nicht stattfinden können. Der Frühschoppen ab 11 Uhr entfällt ebenso wie die beiden Veranstaltungen um 16 und 19 Uhr mit Willy Astor.

Der Zeltspektakelverein arbeitet mit der Künstleragentur an einem Nachholtermin im Frühsommer 2021. Die Inhaber der Karten für die Veranstaltung am Sonntag werden in Kürze darüber informiert, wann der Auftritt nachgeholt werden kann. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit..