Auf solider und kultivierter Spur

29.01.2020 05:30, Von Albrecht Nissler — E-Mail verschicken

Das Köngener Schloss-Swingtett präsentierte einen harmonischen Konzertabend in der Schlosskapelle

Ein musikalisches Heimspiel hatte das Köngener Schloss-Swingtett in der Schlosskapelle. Foto: Stange

KÖNGEN. „Es folgt nun ein brutaler Sprung in die Popmusik“, so kündigte Rolf Martin den Titel „Sunny“ an und schuf eine gewisse Erwartungshaltung. Doch weit gefehlt, denn das Köngener Schloss-Swingtett ließ keinen Zweifel daran, dass es mit einer poppigen oder gar rockigen Version dieses Titels nichts am Hut hatte. Vielmehr wurde „Sunny“ von den sechs Musikern in einem wunderbar jazzigen Gewand präsentiert.

Wie auch im gesamten restlichen Programm des Abends zeigten die Akteure vor ausverkauftem Hause aber auch, dass für sie ein Vorstoß in Grenzbereiche experimenteller Jazzstile nicht in Frage kommt oder gar eine Affinität mit dem Modern Jazz anvisiert werden könnte. Sehr zur Freude des Publikums bewegte man sich solide und gediegen im Bereich des Mainstream Jazz und bot Swing-Standards, Bossa nova, Blues, Boogie-Woogie sowie gefühlvolle Balladen.