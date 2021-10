Schwerpunkte

Auf der ICE-Trasse Wendlingen-Ulm schreitet der Ausbau der Fahrbahn voran

21.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Arbeiten an der ICE-Trasse Wendlingen–Ulm schreiten nun mit Riesenschritten voran. Am Dienstag wurde auf dem Gelände vor dem Albvorlandtunnel eine Weiche betoniert. Das zeigt: Die Gleisbauer bewegen sich bereits in Richtung der Neckartalbrücke. Wie überall auf der Neubaustrecke wurden dort 120-Meter-Langschienen verlegt. Nicht im Schottergleisbett, sondern auf einer betonierten Fahrbahn. Unser Bild zeigt die Montage von Lärmschutzwänden auf der Neckartalbrücke. Die abzweigende Brücke gehört bereits zur Großen Wendlinger Kurve. Zudem laufen auch dort bereits die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Festen Fahrbahn. sg Foto: Just