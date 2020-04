Auf den Baustellen läuft noch alles

02.04.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Rohbau für neue Kita Ohmstraße fertig – Rathausanbau wächst weiter in die Höhe – Neue Baustellen: Brücke und Kapellenstraße

Der Kran ist weg, die Rohbauarbeiten sind soweit abgeschlossen. Auf der Baustelle von der Kindertagesstätte Ohmstraße in Wendlingen geben sich die Handwerker die Klinke in die Hand. Noch läuft alles wie am Schnürchen.

Die beiden Beton-Stützwände für den Rathausanbau stehen bereits.

WENDLINGEN. Auf den vielen Baustellen in Wendlingen ist die Corona-Krise durch Ausfälle von Bauarbeitern und Handwerkern nicht spürbar. Es geht alles seinen gewohnten Gang, bis auf eines: die Hygiene- und Abstandsregelungen sollten auch hier eingehalten werden, Plakate weisen deshalb seit Neuestem auf Verhaltensregeln hin. Nach Auskunft von Architektin Antje Wild arbeiten die Handwerker auf der Baustelle für den Neubau der Kita/Ohmstraße in kleineren Teams und bleiben in ihren Gruppen auch auf verschiedenen Baustellen zusammen. Das habe den Vorteil, dass nicht alle auf einmal ausfielen, falls mal jemand doch erkrankt, und die anderen dann weiter arbeiten könnten.