Auf dem Wendlinger HOS-Areal soll im kommenden Jahr das erste neue Bürogebäude entstehen

14.10.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Gleich neben dem imposanten Verwaltungsgebäude auf dem Wendlinger HOS-Areal soll ein neues Bürogebäude entstehen. Der Abriss der alten Garnfärberei ist für das kommende Jahr geplant.

So soll der Neubau auf dem Wendlinger HOS-Areal aussehen. Visualisierung: HOS

WENDLINGEN. Das HOS-Areal in Wendlingen ist, genauso wie die Neckarspinnerei in Unterboihingen, ein Stück Industriegeschichte. Doch beide Areale sind im Hinblick auf die Stadtentwicklung zu wertvoll, um sie als Industriebrache veröden zu lassen. Deswegen hat die Firma HOS einen Großteil des Wendlinger Areals an den Immobilienentwickler CG Elementum verkauft. Ein Mix aus Wohngebäuden und Gewerbeimmobilien soll hier neu entstehen oder in die historischen Gebäude integriert werden.