Auf dem Wendlinger Behr-Parkplatz wurden die Platanen gefällt

Erste Anzeichen dafür, dass es nun bald mit den Bauarbeiten für das neue Domizil der Volksbank Mittlerer Neckar losgeht, gab es gestern Vormittag. Da warfen die Mitarbeiter der Firma Treeclimber aus Kirchheim die Motorsägen an und ruckzuck war dem Leben der Platanen, die den Parkplatz umsäumten, ein Ende bereitet. Denn für die Tiefbauarbeiten muss natürlich das Baufeld freigemacht werden. Und Baumfällarbeiten müssen, wie Bernd Eppinger erklärte, vor Ende Februar, also vor der Brutsaison der Zugvögel erledigt sein. Trotz tagelanger Hinweise, dass die Parkplätze, die es im hinteren Bereich immer noch gibt, am Donnerstag freigehalten werden müssen, standen drei Autos dort, deren Halter zunächst ausfindig gemacht werden mussten. Mittlerweile sind Parkplätze und die Stromtankstelle wieder anfahrbar. sg Foto: Holzwarth