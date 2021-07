Schwerpunkte

Auf dem Weg zu neuen Aufgaben

15.07.2021 05:30, Von Manuela Pfann — E-Mail verschicken

Drei Mitarbeiterinnen verabschieden sich aus dem Team der katholischen Kirchengemeinde Wendlingen-Köngen

WENDLINGEN. Abschied mal drei: Stefanie Walter, Corinna Weber und Lisa Weis verlassen die Seelsorgeeinheit (SE) „Guter Hirte-Kolumban“. Die beiden Pastoralreferentinnen und die Gemeindereferentin in Ausbildung ziehen weiter und übernehmen neue Aufgaben in der Diözese. An diesem Wochenende werden sie in den Gemeindegottesdiensten in Wendlingen und Oberboihingen verabschiedet.

Für alle drei ist der Abschied aus Wendlingen gleichzeitig ein nächster Schritt in ihrer beruflichen Entwicklung. Und alle drei sind sich einig: „Es war eine gute Zeit!“ Lisa Weis hat die Offenheit und Freundlichkeit der Wendlinger sehr geschätzt, so der Rückblick der 27-Jährigen nach ihrem berufspraktischen Jahr. Auf dem Weg zur Gemeindereferentin hat die Religionspädagogin trotz Corona viel Erfahrung sammeln können; sie hat das Krippenspiel für Kleine organisiert, Wortgottesfeiern mitgestaltet oder im Religionsunterricht an der Nürtinger Mörikeschule hospitiert. Ab September setzt sie ihre Ausbildung in Stuttgart fort und wird dort zwei Jahre als Gemeindeassistentin tätig sein.