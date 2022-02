Schwerpunkte

Auch in Wendlingen wird jetzt in der Apotheke geimpft

11.02.2022 05:30, Von Katja Eisenhardt — E-Mail verschicken

Jetzt wird bundesweit in Apotheken gegen das Corona-Virus geimpft. Auch in Wendlingen kann man sich den schützenden Piks nun abholen.

Apotheker André Renz zeigt an seiner – ebenfalls impfberechtigten – Kollegin Tanja Lindner, wie die Corona-Impfung ab dem 12. Februar in der Wendlinger Kastell-Apotheke abläuft. Foto: Eisenhardt

WENDLINGEN. Apotheker André Renz und zwei seiner Kolleginnen sind gut vorbereitet. Am morgigen Samstag werden sie erstmals Impfungen gegen das Corona-Virus vornehmen. Der offizielle Startschuss für Apotheken, sich an den Impfaktionen zu beteiligen, fiel am Dienstag. In der Kastell-Apotheke wird vorerst immer samstags zur regulären Öffnungszeit von 8.30 bis 20 Uhr mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech geimpft. „Der ist aktuell am meisten nachgefragt. Man muss je nach Zahl der Anmeldungen immer so kalkulieren, dass man alle Dosen verimpft bekommt. Aus einer Ampulle Biontech bekommt man sechs Dosen, bei Moderna wären es 20“, erklärt Apotheker André Renz, der zudem angehender Arzt ist. Steige die Nachfrage nach Moderna, könne man diesen Impfstoff zusätzlich anbieten.