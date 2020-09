Schwerpunkte

Arnulf Rating und „Zirkus Berlin“

25.09.2020 05:30

Am Sonntag, 18. Oktober, 18.30 Uhr, findet im Treffpunkt Stadtmitte der Stadt Wendlingen ein Kabarettabend mit dem Kabarettisten Arnulf Rating statt. Arnulf Rating wollte eigentlich nur die Zeitungen zum Altpapier bringen. Aber dann bleibt er doch an einer dummen Schlagzeile hängen. Was kommt nach Corona? War da was? Was war da? Das Karussell dreht sich. Schnell. Schneller. Zirkus. Immer wieder überraschend wird eine Sensation nach der anderen präsentiert. Berlin ist das Zentrum. Hier spielt die Musik. Es geht immer schneller nach oben. Und noch schneller wieder runter. Geld fehlt überall. Aber andererseits ist genügend davon da! Es wird einfach nachgedruckt. Arnulf Rating kennt sich aus: Er lebt in Berlin – und er gehört zur Risikogruppe. In seinem Programm nimmt er das Publikum mit auf den Parforceritt durch die Manege. Mit Tempo und hohem Unterhaltungswert brilliert hier eine der dienstältesten scharfen Zungen des Landes. Der Vorverkauf beginnt am 30. September zu den Öffnungszeiten des Rathauses bei Birgit Thumm, Zimmer 1.14, oder Telefon (0 70 24) 94 32 92. pm