Arbeiten an der L 1250: Züge fallen aus

27.08.2019

Zwischen Wendlingen und Nürtingen fahren vom 13. bis 16. September Ersatzbusse

WENDLINGEN (pm). Zu einer erneuten Sperrung der Bahnlinie zwischen Wendlingen und Nürtingen kommt es vom 13. bis 16. September. Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen dann den Streckenabschnitt mit Ersatzbussen überbrücken. Betroffen sind alle Interregiozüge, die zwischen Stuttgart und Tübingen verkehren. Sie fallen komplett aus.

Die Regionalexpresszüge fallen zwischen Wendlingen und Nürtingen aus und werden durch Busse ersetzt. Fahrgäste sollten in ihre Reiseplanungen mit einbeziehen, dass die Busse 19 bis 22 Minuten früher als die Züge in Wendlingen abfahren und 16 bis 17 Minuten später in Wendlingen ankommen. In den Morgen- und Nachtstunden haben Fahrgäste von einzelnen Bussen Anschluss an die 20 bis 28 Minuten später fahrenden Züge nach Tübingen oder Stuttgart.