Anti-Müll-Kampagne in Denkendorf

16.03.2022 05:30

Die Gemeinde Denkendorf geht gegen Müllberge und illegal entsorgten Müll in einer konzertierten Aktion vor.

Bürgermeister Ralf Barth, Bauhofleiter Jens Kulhanek und Tiefbauamtsleiter Matthias Göser (von links) stellen die Plakate zur Müllvermeidungsaktion und die neue Aufschrift auf der Kehrmaschine der Gemeinde vor. Foto: Gemeinde Denkendorf

DENKENDORF. Unter dem Titel „Warum wirfst Du deinen Müll in die Natur?“ startet die Gemeinde Denkendorf eine Plakataktion gegen Müll. In den nächsten Wochen werden die 30 provokanten Plakate in der Gemeinde aufgehängt, womit auf das Thema aufmerksam gemacht werden soll. Gleichzeitig hat die gemeindeeigene Kehrmaschine eine Aufschrift bekommen: „Mach’sch Platz, mach i SAUBR!“. Und bis zum 21. März wird außerdem Corona-bedingt zur Markungsputzete mal auf eine andere Art aufgerufen. Unter den Mithelfenden werden Freibad-Pakete verlost.