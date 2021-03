Schwerpunkte

Anmeldetermine in Klasse 5 am RBG

03.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Eltern von Schülern können ihr Kind in diesem Jahr erstmals über ein Online-Formular von zu Hause aus für die Aufnahme am Robert-Bosch-Gymnasium (RBG) vormerken. Die Online-Vormerkung steht bis einschließlich Sonntag, 7. März, 18 Uhr, auf der Homepage des Gymnasiums zur Verfügung. Dies ersetzt jedoch nicht die persönliche Anmeldung. Damit sich in Pandemiezeiten nicht unnötige Warteschlangen bilden, bittet die Schule, per Telefon (0 70 24) 9 20 02 10, -11 oder per Mail anmeldung@rbg-wendlingen.de einen Termin für die Anmeldung zu vereinbaren. Der Anmeldezeitraum für die Aufnahme in Klasse 5 ist Montag, 8. März, 8 bis 13 Uhr, Dienstag, 9. März, 7.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr, Mittwoch, 10. März, 8 bis 13 Uhr, Donnerstag, 11. März, 7.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr. Es wird gebeten, ebenfalls die Grundschulempfehlung, eine Geburtsurkunde oder Kinderausweis und bei Trennung oder Scheidung einen Nachweis über das elterliche Sorgerecht mitzubringen.

Weitere Informationen auf der Homepage unter https://www.robert-bosch-gymnasium.de/4-klaessler/termine/