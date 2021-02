Schwerpunkte

Anmeldetermine für Klasse 5 Realschule

WENDLINGEN (pm). Die Anmeldung für Klasse 5 der Johannes-Kepler-Realschule in Wendlingen findet in diesem Jahr von Montag, 8. März bis Donnerstag, 11. März, statt. Das Anmeldeformular finden Eltern auf der Homepage www.jkr-wendlingen.de. Es wird darum gebeten, das Anmeldeformular der Schule auf dem Postweg (oder Posteinwurf) zukommen zu lassen. Zu beachten sei dabei, dass die Anmeldung erst dann wirksam werde, wenn Blatt 3 und Blatt 4 der Grundschulempfehlung im Original der Schule vorliegen. Die Anmeldung kann auch per E-Mail oder Fax erfolgen, in Ausnahmefällen ist eine persönliche Anmeldung an der Schule möglich. Dafür soll man sich mit dem Sekretariat unter Telefon (0 70 24) 9 20 02 22 in Verbindung setzen. In jedem Fall müsse die Anmeldung mit den dazugehörigen Anlagen bis spätestens 11. März der Schule vorliegen.