Andreas Schwarz kandidiert wieder

12.03.2020

Der Grüne Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Kirchheim nennt Schwerpunkte, für die er sich besonders einsetzen will

(pm) Seit dem Jahr 2011 gestaltet Andreas Schwarz als Kirchheimer Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender der Grünen-Landtagsfraktion aktiv die baden-württembergische Landespolitik mit.

„Ich möchte weiterhin meine ganze Kraft in die Arbeit im Land und in meinen Heimatwahlkreis stecken und die Landespolitik aktiv mitgestalten“, betont Andreas Schwarz. Die Umbrüche in der Wirtschaft und der Klimawandel bewegen die Menschen im ganzen Land. In den nächsten Jahren müsse es deshalb gelingen, Klimaschutz und Wirtschaft weiter zusammenzubringen. „Das steht für uns Grüne – und für mich persönlich – an erster Stelle!“, so Andreas Schwarz.

Für den Wahlkreis Kirchheim nennt Andreas Schwarz beispielhaft drei Bereiche, die ihm besonders wichtig sind: die Mobilitäts- und Energiewende, die Transformation in der Wirtschaft und den Erhalt der Arbeitsplätze sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt.