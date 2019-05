Anbau soll sich integrieren

22.05.2019, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Gemeinderat fasst Baubeschluss für Rathauserweiterung

Die Planungen für den Rathausanbau in Wendlingen gehen in eine neue Phase. In der Sitzung vor Kurzem fasste der Gemeinderat den Baubeschluss und beauftragte das Architekturbüro Aldinger mit der Planung und Durchführung.

WENDLINGEN. Mit dem Baubeschluss gab der Gemeinderat gleichzeitig dem bisherigen Entwurf und der damit verbundenen Kostenberechnung seine Zustimmung. Danach wird für die Erweiterung, die hinter dem Rathaus geplant ist, einschließlich der Nebenkosten ein Gesamtbetrag von brutto 2,36 Millionen Euro ausgewiesen. Dies ist eine Erhöhung von 8 Prozent gegenüber der Kostenschätzung und entspricht in etwa 180 000 Euro mehr, wies Architekt Jörg Aldinger im Gemeinderat hin. Während die Schätzung nach Baukostengruppen erfolgt ist, hat man die Berechnung der Gesamtkosten nach Gewerken durchgeführt. Die Kostensteigerung geht auf verschiedene Änderungen bei der Planung zurück: danach wurde die Nutzfläche des Anbaus vergrößert, geändert wurde auch die Gründungsmethode, an der Süd- und Nordseite werden zusätzlich Markisen eingebaut, die Besprechungsräume im ersten und zweiten Geschoss sollen klimatisiert werden, statt einer Dachbekiesung wird eine extensive Dachbegrünung bevorzugt, wodurch mit all diesen Änderungen sich auch die Baunebenkosten erhöhen.