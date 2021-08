Schwerpunkte

Am Wendlinger Robert-Bosch-Gymnasium bauen Schüler eigene CO2-Ampeln

06.08.2021 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Am Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen beschäftigen sich Schüler mit dem Bau und der Programmierung von CO2-Ampeln.

Die CO2-Ampeln wurden im Robert-Bosch-Gymnasium von Schülern und Lehrer Mario Klein im Unterricht für Naturwissenschaft und Technik entwickelt. Foto: Mohn

WENDLINGEN. Corona hat als Thema längst den Weg in die Klassenzimmer im Land gefunden. Am Robert-Bosch-Gymnasium (RBG) in Wendlingen beschäftigen sich die Schüler mit dem Aufbau und der Arbeitsweise einer sogenannten CO2-Ampel, die als Indikatoren für den Anteil der Aerosole in einem Raum nutzen lassen. Das kleine Gerät mit Sensoren, Platine und LED-Anzeige soll nun sogar in eine – wenn auch kleine – Serie gehen.