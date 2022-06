Schwerpunkte

Am Tag der offenen Gärten öffnen in Wendlingen der Pfarrgarten und der Rosengarten Jurisch

10.06.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Am Sonntag, 12. Juni, findet wieder der „Tag der offenen Gärten“ statt. Hier besteht die Möglichkeit, den Blick hinter die Gartenzäune in liebevoll gepflegte kleine Paradiese zu werfen. Gartenbesitzer aus dem ganzen Kreis machen dabei mit.

Auch der prächtige Rosengarten von Familie Jurisch kann wieder angeschaut werden. Foto: NZ-Archiv

WENDLINGEN. In einem schön gestalteten Garten kann man die Seele baumeln lassen. Wer einen Garten sein Eigen nennt, kann darin der Kreativität freien Lauf lassen und ein kleines Stückchen Erde im Gleichklang zwischen Kunst und Natur gestalten. Einmal im Jahr, am Tag der offenen Gärten, gibt es die Möglichkeit, hinter die Zäune und Hecken zu blicken und zu staunen, welche wundersamen Landschaften sich dort verstecken. Zu finden ist alles, vom Bauerngarten über den mediterranen bis zum Japangarten. Und was mag wohl ein Naschgarten sein?