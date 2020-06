Schwerpunkte

Am besten, man fährt Tempo 30

05.06.2020 05:30

Verkehrsschilder bringen einen immer wieder zum Schmunzeln. So auch am Köngener Friedhof. Das Bild hat uns eine Leserin zugeschickt. Mit der Bemerkung: „Die Verkehrsschilder verwirren mich“. Also liebe Automobilisten, auf der sicheren Seite ist man hier bestimmt, wenn man die 30 Stundenkilometer nicht überschreitet. sg/Foto: Paulinchen