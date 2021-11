Schwerpunkte

Am Albvorlandtunnel in Wendlingen werden 120-Meter-Schienen angeliefert

17.11.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Ein Güterzug lieferte am Montagabend insgesamt 324 Tonnen Schienen zur Baustelle der ICE-Trasse in Wendlingen. Dort wurden die Schienen auf einen Schwertransport verschoben und zur Köngener Betriebsumfahrt Seehof transportiert.

Mit vereinten Kräften machen sich die Arbeiter ans Werk, den Greifarm des Baggers richtig an der Schiene zu positionieren, um sie auf den Tieflader zu schieben. Foto: Just

WENDLINGEN. Die Dämmerung ging schon langsam in Dunkelheit über, da schallte der Ruf „Zug kommt“ über die Baustelle am Albvorlandtunnel vor den Toren Wendlingens. Gemächlich rollte die robuste alte Diesellok durch den Tunnel der Güterzuganbindung unter der Autobahn hindurch. Heiß ersehnt, nachdem sie im Wendlinger Bahnhof eine etwas längere Pause einlegen musste, bis die Strecke frei war und kein Regionalzug dem Schwertransport in die Quere kam. Denn um die Abzweigung zum Albvorlandtunnel zu erreichen muss der Güterzug über eine Weiche und das Gegengleis hinweg auf die Schienen der sogenannten Güterzuganbindung wechseln.